Son dakika haber! Kilis'te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı - Haberler

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Son dakika haber! Kilis'te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Kilis'te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te, bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis'te, bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulüle Mahallesi'nde bağ evinde hırsızlık olayı ile ilgili olarak düzenlediği operasyonda. Şüpheliler, H.E. ve S.K'yi gözaltına aldı. Bağ evinden çalınan buzdolabı, masa ve 8 sandalye sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı. - KİLİS

Son dakika haber! Kilis'te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber! Kilis'te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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