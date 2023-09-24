Kilis'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bağ evinden hoparlör, akü ve 3 kamera çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı ve çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.