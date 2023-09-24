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Kilis'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bağ evinden hoparlör, akü ve 3 kamera çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı ve çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kilis'te bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde A.Z'ye ait bağ evinden hoparlör, akü ve 3 kamera çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheli H.Ş. ve K.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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