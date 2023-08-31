Kilis'te Baba Oğul Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
Kilis'in Polateli ilçesinde D.A. ile oğlu A.A. arasında çıkan tartışma av tüfeğiyle silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan A.A. Gaziantep'e sevk edilirken, baba D.A. gözaltına alındı.
Kilis'in Polateli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.
Ömercik köyünde D.A. (63) ile oğlu A.A. (38) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle ağır yaralanan A.A. ambulansla Gaziantep'e sevk edildi, jandarma ekipleri D.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - 3. Sayfa