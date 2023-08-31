Kilis'te Baba Oğul Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Kilis'in Polateli ilçesinde D.A. ile oğlu A.A. arasında çıkan tartışma av tüfeğiyle silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan A.A. Gaziantep'e sevk edilirken, baba D.A. gözaltına alındı.