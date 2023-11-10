Kilis'te aranan şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 3 kilo esrar, 11 tabanca ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve kendisini K.K. olarak tanıtan şüphelinin yapılan parmak izi sorgulamasında gerçek isminin S.S. olduğu ve K.K. isimli kişiye ait kimliği kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.S.?nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 3 kilo esrar, 11 tabanca ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. S.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.