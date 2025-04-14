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Kilis'te Aranan 9 Şahıs Yakalandı, 4'ü Tutuklandı

Kilis'te Aranan 9 Şahıs Yakalandı, 4'ü Tutuklandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları buluna 9 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti suçundan aranan İ.P. ve H.Ü., hırsızlık suçundan aranan O.Y. ve H.A., özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan aranan M.A., basit yaralama suçundan aranan A.U., dolandırıcılık suçundan aranan H.A. ve Ö.Ö. ile resmi belgede sahtecilik suçundan aranan T.Ü. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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