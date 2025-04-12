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Kilis'te Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Kilis'te Aranan 4 Şahıs Yakalandı
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Kilis'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 4 şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonlarda kasten adam öldürme suçundan 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.A., hırsızlık suçundan 19'ar yıl hapis cezası bulunan E.T. ve Ö.K. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. isimli şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslar, tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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