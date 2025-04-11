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Kilis'te Aranan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kilis'te Aranan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Özel Maksatlı Timlerce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda silahla yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kaçakçılık ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir kişi ise adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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