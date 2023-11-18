Kilis'te aranan 3 hükümlü jandarma tarafından yakalandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahsı yakaladı. Şahıslar tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve haklarında 4 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, K.P. ve L.M. isimli şahıslar Kilis'te yakalandı.
Hükümlüler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa