Kilis'te aranan 12 kişi yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Kilis'te aranması bulunan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğünce, meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, ekipler, aranması bulunan 12 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen ve 2 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 9 şahsın ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KİLİS