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Kilis'te 9 firari hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan 9 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 2 ila 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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