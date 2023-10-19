Kilis'te 9 firari hükümlü yakalandı
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan 9 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 9 firari hükümlü yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 2 ila 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa