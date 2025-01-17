Kilis'te 6 Bin 300 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Kilis'te 6 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

KİLİS - Kilis'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda inşaat halindeki bir binanın bahçesine gömülmüş halde 6 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak üzerindeki inşaat halindeki bir binanın bahçesinde arama yapıdı. Aramalar neticesinde bahçeye gömülmüş halde 5 bin 250 adet neuro seliron sentetik ecza hap ve bin 50 adet inerivxgesic sentetik ecza hap olmak üzere toplam 6 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.M., S.A. ve E.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.