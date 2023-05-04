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Kilis'te 5 hırsızlık olayında 1 tutuklama

Kilis'te 5 hırsızlık olayında 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayını aydınlatan polisin gözaltına aldığı 5 kişiden biri tutuklandı.

Kilis'te meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayını aydınlatan polisin gözaltına aldığı 5 kişiden biri tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışmalarda 5 hırsızlık olayını aydınlattı. Polis tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, meydana gelen hırsızlık olaylarından çalınan ve operasyonlarda ele geçirilen motosiklet, ticari taksi, cüzdan ve kredi kartları, asansör motorunu sahiplerine tutanak karşılığında teslim etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kilis 3. Sayfa Haberler

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