Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'te 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli hükümlü yakalandı ve Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.