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Kilis'te 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli hükümlü yakalandı ve Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma kapsamında, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli yol kontrol noktasında çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli şahıs yakalandı. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sevk edildiği adli makamlarca Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis Hukuk 3. Sayfa Haberler

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