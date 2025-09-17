Kilis'te 41 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Kilis'te gerçekleştirilen asayiş çalışmaları sonucunda 41 aranan şahıs tutuklandı ve yapılan denetimlerde 11 tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Hırsızlık olaylarının failleri de yakalandı.
Kilis'te polis ekiplerince yapılan asayiş çalışmalarında 41 aranan şahıs yakalanırken, 11 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda meydana gelen 2 hırsızlık olayının failleri yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 32 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan denetimlerde 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 11 şarjör, 83 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KİLİS