Kilis'te 40 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B, Atatürk Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B, Atatürk Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa