Kilis'te 28 Şüpheli Yakalandı, 8'i Tutuklandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 28 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ile 10 yıl arasında çeşitli suçlardan netleşmiş hapis cezası bulunan 28 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 06-13 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranması olan 28 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

2-10 yıl arası netleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 20 şahıs ise serbest bırakıldı. - KİLİS