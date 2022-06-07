Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Haberler

Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'yı teröristten 2'sı tutaklandı. Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'yı teröristten 2'sı tutaklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaklaşık 6 ay süren istihbarı çalışmalar sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen, 2. Haziran 2022 tarihinde İstanbul'un Bağcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli Kilis'e getirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Jandarma Kilis PKK 3. Sayfa Haberler

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