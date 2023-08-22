Kilis'te 2 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı, 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te meydana gelen tabanca ve bıçakla yaralanma olaylarına karıştığı iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından dolayı cezaevine gönderildi.