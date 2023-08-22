Kilis'te 2 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı, 3 zanlı tutuklandı
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Kilis'te meydana gelen tabanca ve bıçakla yaralanma olaylarına karıştığı iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından dolayı cezaevine gönderildi.
Kilis'te 2 kişinin tabanca, bir kişinin ise bıçakla yaralanması olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 2 kişinin tabanca, bir kişinin ise bıçakla yaralanması olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda şüpheliler M.Y, B.M, K.Ç. ve D.Ö. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M. ve D.Ö, "kasten öldürmeye teşebbüs", K.Ç. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.