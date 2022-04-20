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Kilis'te kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te, polis iki adreste yaptığı aramada, 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te, polis iki adreste yaptığı aramada, 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesinde iki adrese düzenlediği operasyonda 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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