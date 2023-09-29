Kilis'te 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kilis'te, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Oylum Mahallesi'ndeki bir ikamette Y.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.???????