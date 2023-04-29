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Kilis'te 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kilis'te 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Jandarma tarafından yakalandı.

Kilis'te 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Jandarma tarafından yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT Tim Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 17 Yıl 3 Ay hapis cezası ile aranan M.H. isimli şahıs Kilis merkezde Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma JASAT Kilis 3. Sayfa Haberler

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