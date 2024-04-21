Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Kaza akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde meydana geldi. H.İ.Ö idaresindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırımda duran C.H.E.ve Ramadan Şerif'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalede C.H.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ramadan Şerif'in ise hayatının kaybettiği belirlendi. Kazada olay yerinden kaçan 14 yaşındaki H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.