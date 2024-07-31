Kilis'te 12 ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi
Kilis'te son 11 günde yapılan 12 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 83 gram metamfetamin, 4,77 gram esrar, 137 adet captagon, 59 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kilis'te son 11 günde yapılan 12 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 15 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, 83 gram metamfetamin, 4,77 gram esrar, 137 adet captagon, 59 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KİLİS