Haberler

Kilis'te 100 Küçükbaş Hayvan 6 Saatlik Arama Sonunda Bulundu

Kilis'te 100 Küçükbaş Hayvan 6 Saatlik Arama Sonunda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Tamburalı Köyünde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarmanın 6 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu. Hayvanlar, kayboldukları yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi.

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Tamburalı Köyünde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarmanın 6 saat süren arama çalışması sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan S.H. (63), akşam saatlerinde 100 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından 20 kişilik ekip görevlendirildi.

Yaklaşık 6 saat süren arazi arama ve kontrol çalışmaları sonucunda kaybolan 100 küçükbaş hayvan, kayboldukları noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çakallıpınar ve Başmağra köyleri arasındaki arazide bulundu. Hayvanlar tam ve sağlam şekilde sahibine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi

Aziz Yıldırım'a ağır suçlama: Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.