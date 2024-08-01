Kilis-İslahiye karayolunda hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı

Kilis-İslahiye karayolunun 15'inci kilometresinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinden Kilis-İslahiye karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 79 DC 292 plakalı K.T. idaresindeki motosiklet ile 06 VF 3399 plakalı M.T. idaresindeki hafriyat yüklü tır çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS