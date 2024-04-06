Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuz Kıraç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 3 çocuk babası Oğuz Kıraç (51), evinde istirahatli gününde geçirdiği kalp krizi sonucu Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Oğuz Kıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 24 yıllık polis memuru Oğuz Kıraç için müdürlük binası önünde tören düzenlendi. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine gönderilmek üzere üzere karayolu ile uğurlandı.

Törene kent protokolü katıldı. - KİLİS