Kilis-Hatay Yolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Kilis-Hatay kara yolunun 10. kilometresinde, beton mikserinin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay istikametinden Kilis yönüne ilerleyen M.S.G. idaresindeki 58 BR 488 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 79 AAN 701 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan devrilirken, traktör sürücüsü A.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı traktör sürücüsü A.D., Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS
