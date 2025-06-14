Kilis-Hatay Yolunda Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Kilis-Hatay karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kilis- Hatay yolunda 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KİLİS - Kilis-Hatay karayolunun 40. kilometresinde, Gözkaya Köyü yol ayrımında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Merkez ilçeye bağlı Gülbaba Köyü Sapkanlı Göleti mevkiine yakın noktada gerçekleşen kazada, H.D. yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı Fiat Linea ile M.K. idaresindeki 27 APH 418 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. 31 NCT 17 plakalı araçta sürücü H.D. ile birlikte yolcular F.D. ve E.N.K. (7); diğer araç sürücüsü M.K. ise yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle 31 NCT 17 plakalı aracın bir tekeri yerinden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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