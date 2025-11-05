Kilis-Hatay Yolunda Feci Kaza: Yaralı Yok

Kilis- Hatay kara yolunun 20'nci kilometresinde kamyon, tır ve beton mikserinin karıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 27 PB 540 plakalı kamyon, E.Y. yönetimindeki 31 K 0519 plakalı beton mikseri ve M.K. hakimiyetindeki 31 K 1300 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Beton mikseri sürücüsü E.Y., iş çıkışı bölgeden geçtiği sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Sürücülerden biri herhalde uyuyakaldı. Üstüme kırdığını görünce ben de sağa kaçmak zorunda kaldım. Ben sağa kaçtıkça araç üzerime gelmeye devam etti, en sonunda bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka araca çarptı, ardından o aracın tekeri kopup karşı şeride geçti" diye konuştu. - KİLİS