Kilis gündem: Kilis'te yol kenarında iki kadın cesedi bulundu

Kilis'in Topdağı köyü yol kenarındaki boş arazide 100 metre arayla 2 kadın cesedi bulundu.

Hayvan otlatan çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyü yol kenarında 100 metre arayla boş arazide hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yol kenarında bir kadın cesedi ve yaklaşık 100 metre gerisinde 1 kadının daha cesedini buldu. Ekipler, kadınların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı da inceleme yaptı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)