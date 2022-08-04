Kilis haberleri | Kilis'te Terör örgütü PKK/PYD'li terörist tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis haberleri | Kilis'te Terör örgütü PKK/PYD'li terörist tutuklandı

Kilis haberleri | Kilis'te Terör örgütü PKK/PYD'li terörist tutuklandı

Kilis haber: Kilis'te, PKK/PYD/YPG'lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

 - Güncelleme:

Kilis'te, PKK/PYD/ Ypg'lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye'de PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 ay içerisinde 2 DEAŞ'lı teröristin yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis YPG PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title