Kilis haberleri | Kilis'te Terör örgütü PKK/PYD'li terörist tutuklandı Kilis haber: Kilis'te, PKK/PYD/YPG'lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Kilis'te, PKK/PYD/ Ypg'lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye'de PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 ay içerisinde 2 DEAŞ'lı teröristin yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kilis YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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