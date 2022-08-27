Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis haberleri... Kilis'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis haberleri... Kilis'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Gelen Kilis haberine göre Kilis'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Merkez ilçesi Tahtalı köyünde Ş.Ö isimli vatandaşın bağ evinden 1 televizyon, 2 güvenlik kamerası, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 monitörün çalındığı ihbarının alınması üzerine, Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT, OYİT ve Jandarma Devriyesi personeli tarafından yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde söz konusu hırsızlık olayının M.S., A.Ç. ve Ö.Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesi üzerine ikametlerinde yapılan aramada, bağ evinden çalınan tüm malzemeler ele geçirilerek malzemeler Ş.Ö'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şahısların tamamı çıkarıldıkları adli birimlerce tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma JASAT Kilis 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title