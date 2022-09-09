Kilis haberleri: Kilis'te ev yangını 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kilis gelişmesine göre Kilis'te bir evin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Kilis'te bir evin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Örs'e ait Demirciler Mahallesi Uçankuş Sokak'ta bulunan evin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle itfaiyeye haber verildi. Yangına 2 ayrı ekiple kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yatak odası ve evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis inceleme başlattı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kilis 3. Sayfa Haberler

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