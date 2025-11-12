Haberler

Kilis-Gaziantep yolunda motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Kilis-Gaziantep kara yolunda bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. M.Z. idaresindeki 07 AEN 102 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 34 HOT 155 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü H.K. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü H.K., Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
