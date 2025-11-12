Kilis-Gaziantep yolunda motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kilis- Gaziantep kara yolunda cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. M.Z. idaresindeki 07 AEN 102 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 34 HOT 155 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü H.K. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü H.K., Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS