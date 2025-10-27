Kilis-Gaziantep Karayolunda Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kilis- Gaziantep karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ile motosikletin arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Kilis-Gaziantep karayolu 20. kilometresi Küplüce yol kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 ACV 415 plakalı motosiklet sürücüsü M.S.K, dengesini kaybederek devrildi. Kazada sürücü M.S.K ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KİLİS