Kilis-Gaziantep karayolunda alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Kilis- Gaziantep karayolunda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç'nin kullandığı 01 US 012 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü D.Ç. ağır yaralanırken, takla atarak durabilen araç hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS