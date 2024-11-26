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Kilis-Gaziantep Çevreyolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kilis-Gaziantep Çevreyolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kilis-Gaziantep çevreyolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis- Gaziantep çevreyolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis- Gaziantep karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis istikametinden Gaziantep'e gitmekte olan 27 ALS 568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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