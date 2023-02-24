Kilis' de temizlik işçisinin başına düşen sıva güvenlik kameralarına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel temizlik yaptığı sırada başına sıva parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel temizlik yaptığı sırada başına sıva parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Temizlik işleri personeli Süleyman Kaya, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi üzerinde temizlik işini yaparken 5 katlı bir binanın depremden etkilenen dış sıvalarının düşmesi sonucu yaralandı. Sıvanın işçinin başına düşmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Süleyman Kaya, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kilis Belediyesi Süleyman Kaya Kilis 3. Sayfa Haberler

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