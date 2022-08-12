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Kilis 3. sayfa haberleri: Kilis'te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı

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Kilis 3. sayfa haberleri: Kilis'te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı

Kilis haberler: Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polateli ilçesine bağlı Karacurun mezrasında su kuyusuna yavru domuz düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su kuyusuna düşen yavru domuzu çıkararak doğaya saldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kilis su 3. Sayfa Haberler

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