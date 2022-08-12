Kilis 3. sayfa haberleri: Kilis'te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı Kilis haberler: Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polateli ilçesine bağlı Karacurun mezrasında su kuyusuna yavru domuz düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su kuyusuna düşen yavru domuzu çıkararak doğaya saldı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kilis su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis 3. sayfa haberleri: Kilis'te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.