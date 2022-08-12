Kilis 3. sayfa haberleri: Kilis'te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı
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Kilis haberler: Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis'in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polateli ilçesine bağlı Karacurun mezrasında su kuyusuna yavru domuz düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su kuyusuna düşen yavru domuzu çıkararak doğaya saldı. - KİLİS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa