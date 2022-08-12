Kilis 3. sayfa haberi | Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu Kilis haber... Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu istihbarı üzerine operasyon düzenlendi. 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Göçmen Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler

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