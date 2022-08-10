Kilis 3. sayfa haberi: Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı Kilis 3. sayfa haberi... Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 2 yabancı uyruklu kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Türkiye Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler

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