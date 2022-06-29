Kilimli sahilinde batık tekne bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilimli sahilinde batık tekne bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kilimli sahilinde batık tekne bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde hasır arkası mevkiinde özel fiber tekne alabora olmuş vaziyette bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde hasır arkası mevkiinde özel fiber tekne alabora olmuş vaziyette bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde hasır arkası mevkiinde bir kaç gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir tekne alabora oldu.

Tekneyi gören vatandaşlar durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri hemen teknenin nasıl alabora olduğu ve kime ait olduğu konusunda tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan havanın düzelmesiyle birlikte teknenin karaya çıkarılması için çalışma başlatılacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Fırtına 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title