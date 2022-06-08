Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 6 yıl hapis cezası - Haberler

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı davada mahkeme, Gürsul'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Gürsul ve avukatı hazır bulundu.

"BEN BİR SANIK OLARAK ADİL BİR ŞEKİLDE BİLİRKİŞİ RAPORU YAZILDIĞINA DAİR İNANCIM YOK"

Duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Fatih Gürsul, "Yaklaşık 5 yıldır söylüyorum, tespit tutanağında 2015 yılında sıfır olarak satın aldığım telefonda 2014 yılında Bylock kullanılmıştır deniyor. Faturayı dava dosyasına sunmuştum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eskiden başdanışmanı olduğumdan dolayı sürekli benim hakkımda haberler yapıldı 'Başdanışmanı Bylock kullandı' şeklinde. Benim dosyamda sadece Bylock suçlaması var, bilirkişinin de birinci ve ikinci raporu arasında çelişki var ve bu çelişki giderilmeden 'bu sanık Bylock kullanmıştır' gibi bir şey söylenemez. Ben bir sanık olarak adil bir şekilde bilirkişi raporu yazıldığına dair inancım yok. Eğer doğruysa bile birinci ve ikinci rapor arasında çelişkiler var ve bunun için gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Dolayısıyla bunca çelişkiler arasında da beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Gürsul'un avukatları ise yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ederek müvekkilinin beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Gürsul, "Huzurda görülen dava siyasi bir davadır. Bilirkişinin çalıştığı üniversitede AKP'li yöneticiler vardır. Ben beraatımı talep ederim, mahkeme aksi kanaatteyse yeniden rapor alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık Fatih Gürsul'u 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. Heyet, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de dikkate alarak cezada takdir indirimi uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanan davada sanık Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Heyet, sanık Turgay Atasoy'u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapse çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018'de verdiği kararla, 10 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020'de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararı bozmuş, sanık Fatih Gürsul'un tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliye etmişti.

Bozma sonrası yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Keleşoğlu ve Fatih Mehmet Keleşoğlu dışındaki sanıkların eylemlerini iştirak halinde işlememiş olması ve eylemlerinin bireysel olarak değerlendirilecek olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve tek tek yargılanmalarının devamına karar vermişti. Bu çerçevede sanık Gürsul'un dosyası da ayrılmıştı.

(Sema Demir - Elif Somuncu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa