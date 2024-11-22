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Kıl payı kurtuldular: Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

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Kıl payı kurtuldular: Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada Otomobillerin çarpıştığı kaza 4 kişi yaralandı Nevşehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kıl payı kurtuldular: Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobillerin çarpıştığı kaza 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyen iki genç kız, kaza yapan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. kullandığı 38 DM 360 plakalı otomobil ile seyir halinde iken, yan yoldan gelen ve H.İ.Ö.'nün kullandığı 68 AAG 854 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi kaldırıma çıkarak iş yerinin duvarına çarparak durabildi. O onda kaldırımda yürüyen iki genç kız da savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kıl payı kurtuldular: Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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