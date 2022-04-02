Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusunun Kiev'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi. Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı. - KİEV

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title