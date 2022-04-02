Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusunun Kiev'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi. Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı. - KİEV