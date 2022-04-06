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Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde devam ediyor. Rusya'nın ağır bombardımanlarının hedefi olan Kiev bölgesi ise yıkımın ağır izlerini taşıyor. Rus askerlerinden temizlenen Brovary'de bir ATM merkezinin hasar aldığı görüldü. Savaşın acı izlerini taşıyan bir okul da saldırılarda kullanılamaz hale gelirken, sivillere ait araçlar hurdaya, evler harabeye döndü. Bir marketin de çatışmalarda büyük hasar aldığı kameraya yansıdı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

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