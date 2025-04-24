İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Kiev'e Yapılan Saldırılarda Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok bina hasar gördü ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan son saldırılarında ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 63'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtilerek, "Rusya, Kiev'e büyük çaplı birleşik bir saldırı yaptı. 9 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı, 42 yaralı ise hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi. Konut olarak kullanılan birçok binanın saldırılarda hasar gördüğü belirtilen açıklamada, "Enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor" denildi.

Rusya Kiev'i vurmuştu

Rusya günün erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almıştı. Kiev Askeri İdaresi'nden yapılan ilk açıklamada, dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile gerçekleştirilen saldırılar ardından birçok konutta yangın çıktığı, araçların ve ticari yapıların hasar gördüğü bildirilmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıklamıştı. 38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulamıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.