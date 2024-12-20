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Kiev'e Rusya'dan Füze Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kiev'de büyük hasar meydana gelirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, birçok binada yangın çıktığını ve büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Popko, Rusya'nın saldırıda hipersonik Kinzhal füzeleri ve İskender/KN-23 balistik füzeleri de dahil olmak üzere 8 füze kullandığını aktardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Rus terörü durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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