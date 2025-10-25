Kiev'e Balistik Füze Saldırısı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rus ordusu, balistik füzeyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil altyapıyı vurdu. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların ardından yangın çıktı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, "Mühimmat yok, askeri üretim yok. Rus teröristler sivil ve yerleşim altyapımızı balistik füzelerle vuruyor. Gördüğümüz tek şey saf terör" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehirlerimizi koruyabilmek için Patriot sistemlerine tam da bu tür saldırılar nedeniyle özel önem veriyoruz. İlgili kabiliyete sahip ortakların, son günlerde tartıştıklarımızı uygulaması kritik önem taşıyor. Hiçbir ülke böyle bir kötülük karşısında yalnız bırakılmamalı. İş birliğimizi sürdürmeliyiz. Her şey mümkün. Ortaklarımız gerekli sistemlere sahip ve Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olabilir. ABD, Avrupa ve G7 ülkeleri, bu tür saldırıların artık can güvenliğini tehdit etmemesini sağlayabilir. Rusya'nın balistik saldırılarına, can güvenliğini korumak için gerçek bir iş birliği içinde olan güçlü ülkelerin tepkisi ile karşılık verilmelidir" ifadelerine yer verdi. - KİEV