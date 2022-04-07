Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Rusya- Ukrayna savaşı 43. günde sürüyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünde Rus ordusunun bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Köydeki evlerin hepsinin savaşın izlerini taşıdığı kameraya yansırken, neredeyse tamamının harabeye döndüğü göze çarptı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa